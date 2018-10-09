Под Черниговом после взрыва на военном складе эвакуируют людей
9 октября 2018, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Черниговской области Украины произошел взрыв на военном складе. По всей территории области и вдоль границы с Россией вводятся ограничительные меры. Около 10 тысяч человек эвакуированы.
Взрыв прогремел на шестом арсенале ВСУ в районе населенного пункта Ичня Черниговской области в ночь на 9 октября. После взрыва был развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия, сообщает Госслужба Украины по ЧС. На место ЧП отправилась оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко.
Очевидцы публикуют в Интернете видео с последствиями взрывов.
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