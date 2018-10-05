ДТП под Тверью: состояние автобуса не могло быть причиной трагедии

Техническое состояние автобуса, попавшего в ДТП в Калининском районе, не могло стать причиной или повлиять на последствия катастрофы, заявили в пресс-службе Ликинского автобусного завода.

Маршрутное такси выехало на "встречку", такова предварительная причина случившегося. Автобус был в исправном состоянии, уточняется, что он был выпущен в 2010 году.

В результате ДТП, которое сегодня утром произошло в Тверской области, погибли пассажиры микроавтобуса Ford Transit. Авария унесла жизни 13 человек. Автобус и микроавтобус столкнулись лоб в лоб. Губернатор Тверской области Игорь Руденя прибыл на место трагедии и дал поручение оказать нужную помощь семьям погибших и пострадавших, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.





