Уточнение: в ДТП под Тверью погибли пассажиры микроавтобуса Ford

В результате ДТП, которое сегодня утром произошло в Тверской области, погибли пассажиры микроавтобуса Ford Transit. Авария унесла жизни 13 человек. О пострадавших сведения уточняются.

Лобовое столкновение автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса Ford произошло в пятницу утром на 15-м км трассы Тверь - Ржев. По данным ГИБДД, водитель транспортного средства Ford Transit выехал на полосу встречного движения, и произошло столкновение с автобусом ЛиАЗ. В автобусе пассажиров не было, ехал только один водитель. Автобус ехал из Твери.

На место происшествия незамедлительно выехали экипажи ГИБДД, спасателей и медиков, а также руководство регионального управления МВД России и Госавтоинспекции.

Судя по видеозапись, которую сделали спасатели, в результате лобового столкновения у микроавтобуса полностью смят капот и часть кузова, выбиты все стекла. У автобуса снесена лобовая часть, основной удар пришелся на место водителя. На месте ДТП работали спасатели, пожарные, сотрудники Госавтоинспекции, "скорая помощь".

По данным источника в правительстве Тверской области, детей в микроавтобусе не было, - сообщает ТАСС. Микроавтобус был заказным, и сейчас региональные власти выясняют, что это за перевозчик.

В Главном управлении МЧС России по Тверской области открыли телефон «горячей линии» (4822) 39-09-82.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя пообещал оказать всю необходимую помощь родным погибших.