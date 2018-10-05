Уточнение: в ДТП под Тверью погибли пассажиры микроавтобуса Ford
5 октября 2018, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]
В результате ДТП, которое сегодня утром произошло в Тверской области, погибли пассажиры микроавтобуса Ford Transit. Авария унесла жизни 13 человек. О пострадавших сведения уточняются.
Лобовое столкновение автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса Ford произошло в пятницу утром на 15-м км трассы Тверь - Ржев. По данным ГИБДД, водитель транспортного средства Ford Transit выехал на полосу встречного движения, и произошло столкновение с автобусом ЛиАЗ. В автобусе пассажиров не было, ехал только один водитель. Автобус ехал из Твери.
На место происшествия незамедлительно выехали экипажи ГИБДД, спасателей и медиков, а также руководство регионального управления МВД России и Госавтоинспекции.
Судя по видеозапись, которую сделали спасатели, в результате лобового столкновения у микроавтобуса полностью смят капот и часть кузова, выбиты все стекла. У автобуса снесена лобовая часть, основной удар пришелся на место водителя. На месте ДТП работали спасатели, пожарные, сотрудники Госавтоинспекции, "скорая помощь".
По данным источника в правительстве Тверской области, детей в микроавтобусе не было, - сообщает ТАСС. Микроавтобус был заказным, и сейчас региональные власти выясняют, что это за перевозчик.
В Главном управлении МЧС России по Тверской области открыли телефон «горячей линии» (4822) 39-09-82.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя пообещал оказать всю необходимую помощь родным погибших.
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