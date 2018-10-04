Опубликовано видео переговоров Золотова с угрожавшим взорвать машину у Кремля

Глава Росгвардии Виктор Золотов лично участвовал в переговорах с жителем Приморья Дмитрием Шалаем, который вчера, 3 октября угрожал взорвать свой внедорожник Gelandewagen у Кремля.

Бизнесмен планировал взорвать в своем автомобиле газовый баллон, если ему не организуют встречу с президентом Владимиром Путиным, либо с Виктором Золотовым. Золотов сел в машину к мужчине, начал с ним беседовать и убедил сдаться. Дмитрия Шалая отвезли в ОВД «Китай-город». Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного. Он уже был дважды судим: в 1998 году - за незаконный оборот наркотиков, а в 2005 году - за грабеж.

В социальных сетях стали высказывать предположения, что это постановка. В Росгвардии на это ответили, что Золотов «никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и PR-акциях».