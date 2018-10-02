//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Звезда «Брата-2» из-за предательства мужа пыталась покончить с собой
- Любящий муж Галкин оправдался за "пошлый" комментарий о жене Пугачевой
- Жена Петросяна Степаненко отменила концерты из-за болезни
- Дочь Веры Глаголевой опубликовала семейные фото с мамой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Балтийском море после взрыва полыхает пассажирский паром
2 октября 2018, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]
Взрыв с последующим возгоранием произошел сегодня, 2 октября, на пассажирском пароме Regina Seaways под флагом Литвы в международных водах. Инцидент случился в 135 км от Калининграда.
Паром Regina Seaways следовал из Клайпеды в Карлсхамн. Внезапно в машинном отделении судна, на борту которого, по данным РБК, находились 335 человек, включая 37 членов экипажа, прогремел взрыв.
На судне сработала система пожаротушения углекислым газом. Спасательным службам региона удалось вовремя эвакуировать людей, и доставить их в безопасное место. Судно находится в дрейфе.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Культура
Прощание с Романом Карцевым пройдет в Центральном доме литераторов
//В мире
Военкор донецкого ополчения заявил об открытии «второго фронта» против Украины
//Новости Гнездо.ру
//Политика
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Более двух тысяч грузовиков проехало по Крымскому мосту за первые сутки
Осень в столице: до четверти месячной нормы осадков выпадет к пятнице в Москве
В студенческом общежитии в Бельгии обнаружено тело россиянки
//Новости партнеров
Звезда «Брата-2» из-за предательства мужа пыталась покончить с собой
//В мире
Журналист рассказал о «глобальнейшей угрозе» дальнейшему существованию Украины
//В мире
На Украине начальник поезда вытолкнула пассажира из вагона на ходу
//Новости СМИ2
//В мире
Порошенко наградил советника Трампа по безопасности Болтона именным пистолетом
//Общество
В России стало невозможно купить импортные вакцины от гриппа?
//В мире
В Киеве назвали готовую прийти на помощь Украине силу в случае войны с Россией
//Общество
МВД: грабившим у пассажиров метро мобильные телефоны грозит до 12 лет колонии
//Новости Redtram
//Культура
Жванецкий о смерти Карцева: "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один"
//Культура
Внучка Романа Карцева подтвердила, что актер умер 2 октября утром
//Общество
Сотрудник госохраны ДНР отметил подозрительную деталь на видео с Захарченко
//В мире
Ляшко упрекнул Европу: "Ей нужны норковые шубки, газ, алмазы" из России
СМИ предрекли мощный удар по американской экономике после введения новых санкций
//Общество
Донецкая разведка заметила признаки подготовки Украины к развязыванию войны
В Госдуме прокомментировали планируемое введение нормы энергопотребления
//В мире
В Крыму назвали слова Климкина о ядерном оружии на полуострове "бредом"
Любящий муж Галкин оправдался за "пошлый" комментарий о жене Пугачевой
//Политика
Три вице-губернатора Приморья освобождены от должностей с приходом Кожемяко
//В мире
Юлия Тимошенко обозначила срок "политического конца" Порошенко
//Общество
//Общество
В сети готовятся к введению норм энергопотребления: «Срочно запасаем свечки»
В России настаивают на введении социальной нормы энергопотребления
//Мнение
//Общество