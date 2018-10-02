В Балтийском море после взрыва полыхает пассажирский паром

Взрыв с последующим возгоранием произошел сегодня, 2 октября, на пассажирском пароме Regina Seaways под флагом Литвы в международных водах. Инцидент случился в 135 км от Калининграда.

Паром Regina Seaways следовал из Клайпеды в Карлсхамн. Внезапно в машинном отделении судна, на борту которого, по данным РБК, находились 335 человек, включая 37 членов экипажа, прогремел взрыв.

На судне сработала система пожаротушения углекислым газом. Спасательным службам региона удалось вовремя эвакуировать людей, и доставить их в безопасное место. Судно находится в дрейфе.