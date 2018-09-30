СМИ: актриса Линдси Лохан получила удар по лицу от сирийки

Линдси Лохан ударили по лицу, когда голливудская звезда снимала на видео якобы семью сирийских беженцев. СМИ сообщают, что дело было в Москве. Линдси обвинила сирийцев в том, что они незаконно перевозят своих детей. Актриса Линдси Лохан намерена усыновить ребенка из Сирии

Происходящее актриса снимала на телефон. Видео было опубликовано в Instagram, но позднее было удалено. Лохан обратилась к детям, сказав, что будет идти за ними «вечно», чтобы забрать с собой. Потом актриса схватила одного ребенка за руку, после чего мать мальчика ударила Лохан по лицу, передает сайт TMZ.

Предположения о том, что Линдси в это время находилась в Москве, основаны только на основе геолокаций к ее более ранним постам в Instagram.

Не так давно Линдси Лохан шокировала преданных поклонников своим решением. Актриса сообщила, что намерена кардинально изменить свою жизнь и хочет усыновить ребенка из Сирии.