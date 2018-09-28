В Санкт-Петербурге два посетителя кафе погибли после прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге два человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком. Происшествие случилось в ночь на пятницу, 28 сентября, в доме под номером 20 на Измайловском проспекте с Северной столице.

Известно, что авария произошла на внутриквартальном трубопроводе, вследствие чего в подвальное кафе хлынула горячая вода. Все сотрудники и посетители заведения оперативно покинули помещение однако впоследствии два молодых человека вернулись. Оказалось, что они забыли свои вещи в кафе и решили их забрать, вследствие чего обварились кипятком и скончались от ожогов, передает РИА "Новости".

Известно также, что два автомобиля провалились в глубокую яму с горячей водой. В настоящий момент специалисты устраняют последствия аварии.