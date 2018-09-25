Во Львове жителю Крыма в машину подбросили гранату

В городе Львов на Западной Украине на улице Трилевского 44-летнему жителю российского полуострова сегодня днем разбили окно в автомобиле Ford Mondeo и подбросили гранату Ф-1. Боеприпас не взорвался.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Гранатой в настоящий момент занимаются эксперты. Открыто уголовное производство.

На днях взрыв прогремел на остановке общественного транспорта в одном из районов Донецка. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются. По предварительной информации, кто-то бросил гранату в хлебном магазине.