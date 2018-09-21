В Донецке прогремел взрыв в булочной рядом с остановкой

Взрыв прогремел на остановке общественного транспорта в одном из районов Донецка. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются. По предварительной информации, кто-то бросил гранату в хлебном магазине. Он находится прямо на автобусной остановке шахты номер 19.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и военные. Территория рядом с булочной и окрестности оцеплены.