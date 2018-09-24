Видео, как автомобиль московских туристов протаранил музей в Угличе
24 сентября 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Днем 22 сентября в Угличе случилась страшная авария. «Мерседес Е200» на полной скорости протаранил здание музея быта. В иномарке были супружеская пара из Москвы и их 12-летняя дочь.
47-летний мужчина неожиданно плохо себя почувствовал и вместо педали тормоза нажал на газ. В сети появилась видеозапись столкновения.
Водитель в тяжелом состоянии был отправлен в реанимацию.
Устранить повреждения здания музея планируют за десять дней.
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