На юго-западе Москвы таксист сбил пешехода

В понедельник, 24 сентября, на юго-западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль такси сбил пешехода.

Известно, что авария с участием машины такси произошла утром на улице Обручева. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва".

Источник не уточнил, удалось ли выжить пешеходу в ходе дорожно-транспортного происшествия. Данные о состоянии пострадавшего сейчас выясняются.