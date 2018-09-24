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На юго-западе Москвы таксист сбил пешехода
24 сентября 2018, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 24 сентября, на юго-западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль такси сбил пешехода.
Известно, что авария с участием машины такси произошла утром на улице Обручева. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва".
Источник не уточнил, удалось ли выжить пешеходу в ходе дорожно-транспортного происшествия. Данные о состоянии пострадавшего сейчас выясняются.
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