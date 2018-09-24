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На юго-западе Москвы таксист сбил пешехода

24 сентября 2018, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

На юго-западе Москвы таксист сбил пешехода
фото: globallookpress.com

В понедельник, 24 сентября, на юго-западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль такси сбил пешехода.

Два грузовика столкнулись на МКАД, есть погибшие

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Известно, что авария с участием машины такси произошла утром на улице Обручева. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва". 

Источник не уточнил, удалось ли выжить пешеходу в ходе дорожно-транспортного происшествия. Данные о состоянии пострадавшего сейчас выясняются.

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Рекордный урожай пшеницы в России угрожает фермерам в США

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Глава WADA высказался в защиту решения восстановить РУСАДА

Глава WADA высказался в защиту решения восстановить РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди высказался в защиту решения исполкома организации восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в открытом письме.

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В Новгороде главу Роспотребнадзора уличили во взятке мебелью

СК РФ заподозрил руководителя Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолия Росоловского, арестованного по обвинению в коррупции, в получении еще одной взятки. Об этом сообщили в ведомстве.

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Воюющие за Украину россияне скучают по дому

Участие в войне на Донбассе на стороне Украины стало проблемой для граждан России. Вернуться не могут, поэтому скучают по дому. Граждане Российской Федерации, воюющие за Украину на Донбассе, признаются, что хотели бы съездить к родителям. Но по закону они считаются наемниками, путь на родину им закрыт.

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Меган Маркл показала заметно округлившийся животик

Меган Маркл показала заметно округлившийся животик

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Минобороны убрать. Вместо него писать «республиканский орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере обороны». Об этом говорится в республиканском законе № 252-IНС. Он принят парламентом официального Донецка.

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На юго-западе Москвы таксист сбил пешехода

В понедельник утром, 24 сентября, на юго-западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль такси сегодня сбил пешехода.

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Эксперт оценил заявление Порошенко о борьбе с Россией на восточном фланге НАТО

Эксперт оценил заявление Порошенко о борьбе с Россией на восточном фланге НАТО

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СМИ рассказали о фейковом ударе Великобритании по Сирии

СМИ рассказали о фейковом ударе Великобритании по Сирии

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Ученые назвали пять эффективных способов продлить жизнь

Ученые назвали пять эффективных способов продлить жизнь

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В Кузбассе подросток упал с железнодорожного моста при попытке сделать селфи

В Кузбассе подросток упал с железнодорожного моста при попытке сделать селфи

В Кузбассе подросток сорвался с опоры железнодорожного моста при попытке сделать селфи. Соответствующую информацию в понедельник, 24 сентября, предоставили в главке МВД по Кемеровской области.

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Майские указы президента-2018 снова оказались невыполнимыми?

Майские указы президента-2018 снова оказались невыполнимыми?

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У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с японским премьер-министром Синдзо Абэ накануне вечером была запланирована встреча по вопросам обороны и торговли. Об этом он написал в Twitter.

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Известная российская балерина Анастасия Волочкова на время воссоединилась со своим бывшим мужем Игорем Вдовиным. Мужчина приехал на праздничный банкет в честь дня рождения своей дочери Ариадны.

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Как стало известно «Аргументам недели», Россия и Украина через европейских посредников готовят новую «дорожную карту» по Донбассу и Крыму. Ее основная цель – «заморозить» на неопределенное время ситуацию, сохранив нынешнее территориальное «статус-кво».

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Русский вопрос в Латвии: Можно ли сохранить школы нацменьшинств?..

Русский вопрос в Латвии: Можно ли сохранить школы нацменьшинств?..

В Латвии по–прежнему остро стоит вопрос о реформе образования. Почему многие русскоязычные Прибалтики не хотят и не могут принять данную реформу? Почему в очередную субботу состоялась акция протеста защитников русских школ? Попытаемся разобраться в «русском вопросе» в Латвии.

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В Крыму заявили, что ВМС Украины нагнетают обстановку

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Видео: в США грузовой поезд рухнул в реку из-за обрушения моста‍

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В ходе ДТП с грузовиком в Саратовской области погибли пять человек

В ходе ДТП с грузовиком в Саратовской области погибли пять человек

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Путь в космос начинался с Нахабино!

Запуск Первого искусственного Спутника Земли стал эпохальным событием не только для нашей страны, но и для всего человечества. В мире вряд ли найдется человек, который не знает что либо о том, что произошло 4 октября 1957 года. Именно в тот год советским ученым удалось обогнать в гонке «за космос» США

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Вода из-под крана оставляет химические ожоги на коже жителей ХМАО

В городе Пыть-Ях, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе, вода, которая течет из-под крана, оставляет на коже людей химические ожоги. Об этом сообщили анонимные источники в мэрии.

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ВОЗ назвала главную причину смерти людей во всем мире

ВОЗ назвала главную причину смерти людей во всем мире

Всемирная организация здравоохранения опубликовала пресс-релиз, согласно которому, от злоупотребления алкоголем ежегодно погибает больше людей, чем от СПИДа, насилия и дорожных аварий, вместе взятых.

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Звезда сериала "Папины дочки" перестала скрывать беременность

Звезда сериала "Папины дочки" перестала скрывать беременность

Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая роль Жени в популярном сериале "Папины дочки", перестала скрывать вторую беременность. Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети новый снимок.

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Все "оконные" компьютеры оказались под угрозой

Все "оконные" компьютеры оказались под угрозой

Эксперты в области кибербезопасности обнаружили уязвимость нулевого дня в операционной системе Windows, на которой работает большая часть компьютеров в мире. Решить проблему должно обновление системы.

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В Бурятии снегопад погубил часть урожая

В Бурятии снегопад погубил часть урожая

В нескольких районах Бурятии снегопад погубил часть урожая. Соответствующую информацию утром в понедельник, 24 сентября, предоставили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

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В Москве наступила осень: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

В Москве наступила осень: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

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Порошенко заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО от России

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Голикова сообщила о вероятности повышения в России возраста продажи алкоголя

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Вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова в минувшее воскресенье, 23 сентября, заявила, что в России может быть повышен возраст покупателей алкогольной продукции.

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В Верховной раде высмеяли заявление Порошенко о "самой сильной армии"

В Верховной раде высмеяли заявление Порошенко о "самой сильной армии"

В Верховной раде высмеяли заявление президента Украины о том, что армия страны является самой сильной на континенте. Своим мнением насчет данного высказывания поделился депутат Вадим Рабинович.

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От России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии, заявил Помпео

От России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии, заявил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что США вынуждены были ввести санкции против Китая, чтобы дать отпор России, от действий которой «нет никакого толка ни на Украине, ни в Сирии».

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Воюющие на Донбассе добровольцы из Европы отметили, что только здесь они могут себе позволить роскошь согреться в помещении в холодное время года.

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