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Четыре человека погибли в Тамбове в ходе ДТП с асфальтовым катком
22 сентября 2018, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Тамбове утром в субботу, 22 сентября, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и катка для укладки асфальта. В результате аварии погибли четыре человека.
В пресс-службе регионального УМВД отметили, что на пересечении улиц Пролетарская и Мичуринской 21-летний водитель автомобиля "Лада Приора" допустил столкновение с катком для укладки асфальта.
Как уточняет РИА "Новости", после ДТП на месте скончались водитель и трое пассажиров отечественной машины. Еще один человек, сидевший в салоне легковушки, получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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