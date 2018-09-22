Четыре человека погибли в Тамбове в ходе ДТП с асфальтовым катком

В Тамбове утром в субботу, 22 сентября, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и катка для укладки асфальта. В результате аварии погибли четыре человека.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что на пересечении улиц Пролетарская и Мичуринской 21-летний водитель автомобиля "Лада Приора" допустил столкновение с катком для укладки асфальта.

Как уточняет РИА "Новости", после ДТП на месте скончались водитель и трое пассажиров отечественной машины. Еще один человек, сидевший в салоне легковушки, получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.