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В Новосибирске ночью женщина отбила студентку от двух пьяных грабителей
13 сентября 2018, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Новосибирске ночью администратор фитнес-клуба отбила 20-летнюю студентку от двух пьяных грабителей. Об этом сообщается в Новосибирске паблике АСТ-54 во «ВКонтакте».
Как выяснилось, 27-летняя женщина является тренером по бодибилдингу. Услышав за окном подозрительные крики, она спустилась во двор и вступила в драку с мужчинами, сломав им ребра и челюсть.
По рассказам Екатерины Шевалюк, сначала она попросила их отстать от девушки. Однако злоумышленники вступили в перепалку, один достал пистолет и начал стрелять ей по ногам. Женщине удалось выбить оружие. «Я прекрасно видела, что они не очень уверенно стоят на ногах. Завязалась драка: дала одному, второму…», — приводит слова Шевалюк РИА Новости. При этом она призналась, что никакими навыками борьбы не владеет, несмотря на то, что имеет соответствующее образование.
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