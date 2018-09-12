В Подольске ребенок погиб, выпав с девятого этажа
12 сентября 2018, 20:49 [«Аргументы Недели», Марина ЗОРИНА ]
В Подольске Московской области произошло трагическое происшествие. Девятилетний ребенок погиб, упав с девятого этажа. Скорая помощь приехала быстро, но медики не смогли спасти ребенка.
Трагический инцидент случился сегодня вечером в районе Силикатная города Подольска. Девятилетний мальчик каким-то образом выпал с девятого этажа дома на улице Тепличной.
Скорая помощь приехала в считанные минуты. Ребенок был еще жив. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, им не удалось привести пострадавшего в сознание. Ребенок скончался от многочисленных травм, полученных в результате падения с девятого этажа.
На месте происшествия сейчас работают представители правоохранительных органов, обстоятельства происшествия выясняются. Со слов мальчишек во дворе, погибшего мальчика звали Петром. Друзья и соседи шокированы этой трагедией.
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