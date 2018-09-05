Члены экипажа МКС не могли специально повредить «Союз», заявил космонавт

Участник годовой экспедиции на МКС космонавт Михаил Корниенко заявил, что члены экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Артемьев и Сергей Прокопьев не могли намеренно повредить корабль «Союз МС-09». По его словам, работающие на станции являются здоровыми людьми и опытными специалистами.

«Повредить корабль космонавты не могли, потому что они здоровые физически и психически люди. Разве человек в здравом уме будет пилить сук, на котором сидит?», - сообщил Корниенко агентству ТАСС. При этом космонавт добавил, что повреждение корабля могло произойти из-за попадания микрометеорита. Он также уточнил, что течь в корабле была небольшая и не угрожала жизни экипажа.