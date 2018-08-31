Вмерзшее в лед тело альпиниста обнаружено на Алтае
31 августа 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
В ледниках вершины горного хребта Актру на Алтае обнаружили вмерзшее в лед тело альпиниста. Согласно последней информации, страшная находка была сделана туристами в Кош-Агачском районе 24 августа.
Спасатели осмотрели тело и предположили, что речь идет об альпинисте из Белокурихи, который пропал без вести четыре года назад. Его долго искали, однако поиски не увенчались успехом, передает РИА "Новости". Родственники погибшего в ближайшее время проведут опознание.
Имя погибшего человека пока не называют, поскольку его личность к настоящему моменту не подтверждена. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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