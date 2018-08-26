В Татарстане на ж/д переезде грузовик врезался в поезд
26 августа 2018, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Татарстане на железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль и грузовой поезд. В результате столкновения три вагона сошли с рельсов. К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших.
«Около 15.00 мск на железнодорожном переезде «Шугуровский» в Альметьевском районе произошло ДТП. Грузовой автомобиль «Урал» столкнулся с грузовым составом поезда. Три вагона сошли с рельсов. Пострадавших нет», - сообщили в республиканском МВД.
По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. «Урал» не смог остановиться перед железнодорожным переездом и врезался в последние вагоны проходящего грузового поезда, сообщает РИА Новости.
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