Грузовик провалился в яму на дороге в центре Москвы

В пятницу, 24 августа, в яму, образовавшуюся на дороге в центре Москвы, внезапно провалился грузовик. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили в Центре организации дорожного движения.

Инцидент произошел у дома 22/2 на улице Большая Ордынка. Предполагается, что машина провалилась из-за проседания грунта, сообщили на официальной страничке ЦОДД в социальной сети Twitter.

Согласно последним данным, после случившегося было решено полностью перекрыть движение транспорта на данной улице. Подчеркивается, что маршруты городского транспорта временно изменены. Кроме того, говорится о проблемах в ходе движения по Кадашевской набережной столицы.