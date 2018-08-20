В Дагестане произошло крупное ДТП, есть пострадавшие
20 августа 2018, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 20 августа, в поселке Ачи-су Карабудахкентского района Дагестана произошло ДТП. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали 18 человек, включая пятерых детей.
По словам пресс-службы регионального главка МЧС, утром в 8:30 по московскому времени. Среди участников ДТП – пассажирская «Газель». По предварительной информации, авария произошла после выезда одной из легковых машин на встречную полосу. «Потом произошло столкновение с еще тремя автомобилями», - сообщил источник.
Пострадавшие в ДТП были госпитализированы, один человек находится в реанимации Избербашской городской больницы, передаёт ТАСС.
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