В Дагестане в произошло серьезное ДТП, пострадали 15 человек

В Карабудахкентском районе Дагестана случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек.

Представитель ГУМВД по республике отметил, что ДТП с участием трех легковых машин и одной пассажирской "Газели" произошло на ФАД "Кавказ". 11 пострадавших, среди которых двое детей, были экстренно доставлены в медицинское учреждение города Избербаш, передает РИА "Новости".

В настоящий момент обстоятельства случившегося устанавливают специалисты. На месте работают 28 спасателей и 8 единиц техники.