В Дагестане в произошло серьезное ДТП, пострадали 15 человек
20 августа 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Карабудахкентском районе Дагестана случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек.
Представитель ГУМВД по республике отметил, что ДТП с участием трех легковых машин и одной пассажирской "Газели" произошло на ФАД "Кавказ". 11 пострадавших, среди которых двое детей, были экстренно доставлены в медицинское учреждение города Избербаш, передает РИА "Новости".
В настоящий момент обстоятельства случившегося устанавливают специалисты. На месте работают 28 спасателей и 8 единиц техники.
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