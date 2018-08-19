В центре Москвы произошло ДТП с участием восьми автомобилей
19 августа 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
В результате столкновения на Большой Татарской улице в центре столицы два автомобиля зацепили еще шесть припаркованных легковушек. В результате аварии пострадали два человека.
Их состояние оценивается как средней тяжести. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Из-за произошедшего перекрывались три полосы дороги.
Как сообщает РЕН-ТВ, виновник ДТП 27 раз нарушал правила дорожного движения. В настоящее время у него не погашены штрафы на 6 тысяч рублей.
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