В центре Москвы произошло ДТП с участием восьми автомобилей

В результате столкновения на Большой Татарской улице в центре столицы два автомобиля зацепили еще шесть припаркованных легковушек. В результате аварии пострадали два человека.

Их состояние оценивается как средней тяжести. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Из-за произошедшего перекрывались три полосы дороги.

Как сообщает РЕН-ТВ, виновник ДТП 27 раз нарушал правила дорожного движения. В настоящее время у него не погашены штрафы на 6 тысяч рублей.