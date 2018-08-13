В Испании 266 человек пострадали во время концерта из-за рухнувшей конструкции

В испанском городе Виго воскресным вечером во время концерта на набережной обрушилась деревянная конструкция. В результате пострадали 266 человек. Платформа со зрителями просто не выдержала большого веса и рухнула.

Происшествие случилось во время концерта, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. У пятерых пострадавших состояние здоровья довольно тяжёлое.

На концерт пришли несколько тысяч человек, многие из них из-за обрушения деревянного настила упали в воду.