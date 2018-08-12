В Петербурге ищут пытавшихся осквернить «Медного всадника»

Санкт-Петербургский государственный музей городской скульптуры разыскивает нескольких молодых людей, которые неделю назад пытались пожарить шашлык на монументе «Медный всадник».

Компания молодых парней и девушек, явно не обремененных ни интеллектом, ни образованием, забралась в ночь с 4 на 5 августа на монумент «Медный всадник», установленный в честь Петра Первого на сенатской площади в Санкт-Петербурге.

Но залезли на памятник креативные молодые люди не для того, чтобы сделать историческое селфи с конем Петра Первого. Они затащили на спину коня мангал и пакет с углем, собираясь жарить шашлык.

Очевидцы сняли происходившее безобразие на фото и видео. Эти материалы были переданы Санкт-Петербургскому музею городской скульптуры. Музей объявил молодых вандалов в розыск: снимки опубликованы в соцсетях с просьбой связаться с сотрудниками музея всех, кто узнает на них действующих лиц.