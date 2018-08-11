Экс-премьера Крыма ограбили в его собственном доме

В Крыму было совершено ограбление в частном доме бывшего премьер-министра полуострова Анатолия Романовича Франчука. Неизвестные ворвались в дом Франчука, связали и избили его, а также вскрыли три сейфа, похитив крупную сумму денег.

Событие произошло в ночь с 9 на 10 августа. По словам потерпевшего, около двух часов ночи ворвались несколько человек. «Мне связали руки и ноги, один держал связанные руки, второй – ноги, а третий бил по голове, по ногам. Потом на тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился», - рассказал Франчук.

Утром водитель обнаружил избитого бывшего премьер-министра. Пострадавший обратился в больницу и в полицию с заявлением, передаёт «Крымское информационное агентство».