Экс-премьера Крыма ограбили в его собственном доме
11 августа 2018, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму было совершено ограбление в частном доме бывшего премьер-министра полуострова Анатолия Романовича Франчука. Неизвестные ворвались в дом Франчука, связали и избили его, а также вскрыли три сейфа, похитив крупную сумму денег.
Событие произошло в ночь с 9 на 10 августа. По словам потерпевшего, около двух часов ночи ворвались несколько человек. «Мне связали руки и ноги, один держал связанные руки, второй – ноги, а третий бил по голове, по ногам. Потом на тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился», - рассказал Франчук.
Утром водитель обнаружил избитого бывшего премьер-министра. Пострадавший обратился в больницу и в полицию с заявлением, передаёт «Крымское информационное агентство».
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес