В ответ на ракетный обстрел Израиль атаковал позиции палестинцев в Газе
8 августа 2018, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
Израиль начал наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел города Сдерот. Об этом проинформировала в среду, 8 августа, пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF).
"Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по террористическим объектам в секторе Газа", - говорится в сообщении.
IDF начала атаковать позиции палестинцев в секторе Газа после того, как с этой территории по Израилю было запущено восемь ракет. Две ракеты перехватила система "железный купол".
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