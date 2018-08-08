В ответ на ракетный обстрел Израиль атаковал позиции палестинцев в Газе

Израиль начал наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел города Сдерот. Об этом проинформировала в среду, 8 августа, пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF).

"Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по террористическим объектам в секторе Газа", - говорится в сообщении.

IDF начала атаковать позиции палестинцев в секторе Газа после того, как с этой территории по Израилю было запущено восемь ракет. Две ракеты перехватила система "железный купол".