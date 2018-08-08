Израиль сообщил о запуске восьми ракет из сектора Газа

В среду, 8 августа, восемь ракет были запущены с территории сектора Газа в сторону Израиля, сообщила армия обороны Израиля в Twitter. Уточняется, что две из них были перехвачены силами ПВО.

"После сообщений о воздушной сирене, которая сработала в городе Сдерот и региональном совете Шаар-ха-Негев, было зафиксировано восемь ракетных запусков из сектора Газа", - говорится в сообщении.

Двое израильтян-жителей Сдерота получили ранения средней степени тяжести, еще восьми пострадавшим, в том числе двум беременным женщинам в состоянии шока, оказана медицинская помощь.

Очевидно, обстрел последовал за ударом по позициям палестинских боевиков, которые ранее в среду открыли огонь по группе строителей-израильтян, работавших на границе, пишет РИА Новости.