Опубликовано видео с "Газелью", которая заехала под "мост глупости" в Пятигорске и там застряла. Автомобиль через какое-то время смогли освободить "из плена, но корпус машины сильно поврежден.

Подобные мосты так называют потому, что, хотя на дороге стоят предупреждающие знаки,всегда находится водитель небольшого автобуса или грузовика, который пробует проехать под ним. Например, в мае в Санкт-Петербурге очередная «газель» застряла под мостом с надписью "газель не проедет". Эта жертва "моста глупости" стала юбилейной: нынешняя "газель" - 150-й застрявший под мостом грузовик.