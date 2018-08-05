Метеорологи зафиксировали в Тихом океане мощный ураган «Гектор»

Метеорологи из Соединённых Штатов зафиксировали появление в Тихом океане мощный ураган «Гектор». Эксперты присвоили ему предпоследний класс опасности.

На данный момент стало известно, что ураган «Гектор» находится в шести тысячах километров от Восточного побережья США и в 2,2 тысячи километров от Гавайских островов. Ураган движется на запад в сторону островов со скоростью 19 километров в час. Скорость ветра превышает 210 километров в час.

Согласно международной шкале измерения разрушительности ураганов, четвёртый класс способен разрушать сборные дома, вырывать деревья и повреждать капитальные строения.