Под Псковом погибли пять человек в результате аварии

В Псковской области в результате ДТП погибли пять человек, ещё несколько получили ранения. Число пострадавших уточняется.

Как сообщают «Известия», инцидент произошёл недалеко от посёлка Павы Порховского района. Известно, что Toyota RAV4 выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Qashqai. В них врезался третий автомобиль - Suzuki Grand Vitara. Toyota. В результате аварии машина загорелась. Отмечается, что четверо погибших находились в Toyota RAV4, один — за рулем Suzuki.

В общей сложности в машинах могли быть девять человек.

Ранее 27 июля в Подмосковье случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на 27-м километре Новорязанского шоссе.