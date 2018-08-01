Футболист сборной России Фёдор Смолов попал в аварию

В ночь на среду, 1 августа, Федор Смолов попал в ДТП. Автомобиль BMW M5 First Edition, который, по сведениям СМИ, принадлежит девушке футболиста, врезался в ограду на улице Ставропольской в Краснодаре. Смолов "залечивает раны" после ЧМ в Сен-Тропе

Сообщается, что автомобиль был выпущен тиражом всего в 400 экземпляров, а его стоимость составляет девять миллионов рублей. После ДТП перед машины сильно поврежден, пока неясно, можно ли будет восстановить дорогую иномарку. Пострадавших в аварии нет.