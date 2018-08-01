На Тверской улице в Москве произошла крупная авария с участием 7 автомобилей

Дорожная авария с участием семи автомобилей произошла сегодня утром на Тверской улице в Москве, в районе Пушкинской площади. К счастью, в транспортном происшествии никто не пострадал.

В районе аварии движение транспорта в настоящее время ограничено по четырем полосам из восьми. Столичные инспекторы разбираются в случившемся.