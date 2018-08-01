На Тверской улице в Москве произошла крупная авария с участием 7 автомобилей
1 августа 2018, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]
Дорожная авария с участием семи автомобилей произошла сегодня утром на Тверской улице в Москве, в районе Пушкинской площади. К счастью, в транспортном происшествии никто не пострадал.
В районе аварии движение транспорта в настоящее время ограничено по четырем полосам из восьми. Столичные инспекторы разбираются в случившемся.
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