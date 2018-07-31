На трассе М-8 восстановлено движение транспорта

В Пушкинском районе Подмосковья на трассе М-8 восстановлено движение автотранспорта в обе стороны, нарушенное в результате обрушения пешеходного моста, в опору которого врезался грузовик.

Ранее во вторник на федеральной автотрассе М-8 «Холмогоры» в Пушкинском районе Московской области грузовик врезался в опору пешеходного моста. В результате ДТП мост обрушился, автомобильное движение оказалось перекрытым в обе стороны дороги.

«Движение транспорта на федеральной автодороге М-8 восстановлено в обе стороны», - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.