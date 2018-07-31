Около 25 спасателей ликвидируют обрушение моста на дороге в Подмосковье

В Пушкинском районе Московской области не менее 25 человек и восьми единиц техники ликвидируют последствия обрушения пешеходного перехода. Происшествие случилось ранее на автодороге М-8 "Холмогоры".

Представитель регионального главка МЧС РФ отметил, что сообщение об инциденте на 33-м километре трассы поступило около 10.20 утра во вторник, 31 июля, передает РИА "Новости".

Отмечается, что наземный пешеходный переход в Пушкинском районе рухнул после столкновения самосвала с опорой, вследствие чего водитель машины пострадал. В настоящий момент движение по дороге перекрыто в двух направлениях. Автомобилистов просят объезжать данное место через Пушкино.