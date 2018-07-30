В Самаре погиб рабочий во время очистки канализации

В Самаре погиб рабочий от отравления парами метана во время чистки канализации. Следователи начали проверку, передаёт пресс-служба СУСК по региону.

Инцидент произошёл в Кировском районе Самары 28 июля. Мужчина проводил очистку канализационных стоков. По словам источника, рабочий скончался из-за отравления парами метана. По информации следователей, в больницу были доставлены двое сотрудников ресторана, которые пытались оказать помощь мужчине. Однако в результате сами получили отравление, передает РИА Новости.

На данный момент назначена судебно-медицинское обследование. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.