Молния ударила в летевший из Кишинева в Петербург самолет
28 июля 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
Молния ударила в самолет молдавских авиалиний, выполнявший рейс из Кишинева в Санкт-Петербург. Никто не пострадал, но по решению командира экипажа самолет вернулся в аэропорт, рейс был отменен.
«В самолет Е190, который осуществлял рейс Кишинев – Санкт-Петербург, через десять минут после взлета попала молния. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Несмотря на отсутствие каких-либо нарушений в системе полетов после этого инцидента, командир воздушного судна принял решение вернуться обратно в международный аэропорт Кишинев, согласно правилам безопасности», - сообщила пресс-служба молдавской авиакомпании.
Самолет приземлился благополучно, все 113 находившихся на борту пассажиров покинули салон. Рейс был отменен, самолет проходит все необходимые технические проверки, сообщает РИА Новости.
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