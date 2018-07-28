В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Домодедовском районе Подмосковья перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Ижевска в Москву. В салоне находилось 27 пассажиров и два водителя. Несколько человек получили травмы.

«На трассе А-107 перевернулся рейсовый автобус. В салоне находилось 27 пассажиров и два водителя. По предварительным данным, в результате аварии – восемь пострадавших», - сообщила пресс-служба Центрального регионального центра МЧС.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб и дорожной полиции. Причины ДТП устанавливаются, сообщает ТАСС.