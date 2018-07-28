//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Валентина Терешкова навестила Иосифа Кобзона в больнице
- Королёва и Тарзан спасают ребёнка из детдома
- Стала известна причина осветления кожи Майкла Джексона
- Любимые "Гардемарины" вернутся на экран. Актерский состав уже утвержден
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
28 июля 2018, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Домодедовском районе Подмосковья перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Ижевска в Москву. В салоне находилось 27 пассажиров и два водителя. Несколько человек получили травмы.
«На трассе А-107 перевернулся рейсовый автобус. В салоне находилось 27 пассажиров и два водителя. По предварительным данным, в результате аварии – восемь пострадавших», - сообщила пресс-служба Центрального регионального центра МЧС.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб и дорожной полиции. Причины ДТП устанавливаются, сообщает ТАСС.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Армия
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Армия
//В мире
Поедание мясного пирога премьер-министром Австралии стало поводом для скандала
//Новости партнеров
//В мире
Полиция Сербии обнаружила сумку со взрывчаткой около русской церкви
//В мире
Посольство РФ: "Британцы поторопились с назначением виновных в Солсбери"
В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
Пугачева врет от неуверенности и мне ее жалко, уличил Примадонну Стас Садальский
//Новости СМИ2
//В мире
В Колорадо в галерее президентов США появился портрет Путина
В горах Кабардино-Балкарии пропал альпинист из Санкт-Петербурга
Любимые "Гардемарины" вернутся на экран. Актерский состав уже утвержден
//Новости Redtram
//В мире
Канада вооружит Украину более, чем на семь миллионов долларов
//В мире
//Общество
Медведев поздравил Патриарха Кирилла с 1030-летием Крещения Руси
//Спорт
//В мире
В Испании мать отправили в тюрьму за похищение сыновей у отца-садиста
//Общество
//В мире
//Спорт
//Общество
Россиянам разрешили самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака
//Общество
Глаголом жжет,в Сети смеются над опусом губернатора Липецка о пенсионной реформе
//В мире
В Британии пятеро мужчин облили кислотой трехлетнего мальчика
//Общество
Принят закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Арестован восьмой фигурант дела о пытках в колонии Ярославля
//В мире
Эксперт знает, зачем экс-посол США заявил о "вторжении Красной армии на Украину"