Турист на плоту хотел доплыть из Украины в Крым

Крымскими пограничниками был задержан мужчина, который пытался на плоту из досок и бутылок попасть из Украины на территории российского полуострова. Он двигался через залив Сиваш в направлении мыса Безымянный.

Путешественник рассказал пограничникам, что увлекается экстремальным туризмом, а Крым это только часть его запланированного маршрута, конечной точкой которого являлась вершина Эвереста, сообщает "Экономика сегодня".

Выяснилось, что у мужчины было гражданство Украины. А при себе он имел российский паспорт, полученный в одном из городов Восточной Сибири по государственной программе оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.