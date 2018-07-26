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Турист на плоту хотел доплыть из Украины в Крым
26 июля 2018, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]
Крымскими пограничниками был задержан мужчина, который пытался на плоту из досок и бутылок попасть из Украины на территории российского полуострова. Он двигался через залив Сиваш в направлении мыса Безымянный.
Путешественник рассказал пограничникам, что увлекается экстремальным туризмом, а Крым это только часть его запланированного маршрута, конечной точкой которого являлась вершина Эвереста, сообщает "Экономика сегодня".
Выяснилось, что у мужчины было гражданство Украины. А при себе он имел российский паспорт, полученный в одном из городов Восточной Сибири по государственной программе оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
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