Более 50 детей, ехавших в летний лагерь, отравились в поезде

Более 50 детей, ехавших в детский оздоровительный лагерь, отравились после ужина в вагоне-ресторане поезда, следовавшего из Москвы в Кисловодск. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В этом поезде в детский оздоровительный лагерь ехала группа из 296 детей. После ужина в вагоне-ресторане многие дети пожаловались на плохое самочувствие.в ходе осмотра сопровождавшие группу медицинские работники выявили у 52 детей признаки пищевой токсикоинфекции.

Детям была оказана первичная помощь, однако после осмотра медиками Ростова-на-Дону одного ребенка пришлось госпитализировать. Остальные смогли продолжить свой путь на отдых – их состояние ростовские медики оценили как удовлетворительное, рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает RT.