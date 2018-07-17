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Видео, как вулканическая бомба на Гавайях упала на лодку с туристами

17 июля 2018, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как вулканическая бомба на Гавайях упала на лодку с туристами

Не менее 23 человек пострадали после того, как вулканическая бомба упала на прогулочную лодку с туристами, которые с моря наблюдали за извержением вулкана Килауэа на Гавайях.

Пляжи Гавайев после извержения вулкана покрылись опасными золотыми "волосами"

Пляжи Гавайев после извержения вулкана покрылись опасными золотыми "волосами"

Лава пробила крышу экскурсионного катера, в результате чего пассажиры получили ожоги и другие травмы. Особенно сильно пострадала 20-летняя девушка, у нее перелом бедра.

Взрыв лавы произошел из-за продолжающегося извержения вулкана Килауэа, который "проснулся" еще 3 мая. В результате природного явления уничтожено более 700 домов, гавайские деревни теперь не узнать. Пострадали леса, автомобильные трассы, водоемы.

Извержение привело к выбросу драгоценных камней оливин, которые местные жители находят на улицах и пляжах.

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