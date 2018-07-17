Видео, как вулканическая бомба на Гавайях упала на лодку с туристами
17 июля 2018, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
Не менее 23 человек пострадали после того, как вулканическая бомба упала на прогулочную лодку с туристами, которые с моря наблюдали за извержением вулкана Килауэа на Гавайях.
Лава пробила крышу экскурсионного катера, в результате чего пассажиры получили ожоги и другие травмы. Особенно сильно пострадала 20-летняя девушка, у нее перелом бедра.
Взрыв лавы произошел из-за продолжающегося извержения вулкана Килауэа, который "проснулся" еще 3 мая. В результате природного явления уничтожено более 700 домов, гавайские деревни теперь не узнать. Пострадали леса, автомобильные трассы, водоемы.
Извержение привело к выбросу драгоценных камней оливин, которые местные жители находят на улицах и пляжах.
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