Видео, как вулканическая бомба на Гавайях упала на лодку с туристами

Не менее 23 человек пострадали после того, как вулканическая бомба упала на прогулочную лодку с туристами, которые с моря наблюдали за извержением вулкана Килауэа на Гавайях. Пляжи Гавайев после извержения вулкана покрылись опасными золотыми "волосами"

Лава пробила крышу экскурсионного катера, в результате чего пассажиры получили ожоги и другие травмы. Особенно сильно пострадала 20-летняя девушка, у нее перелом бедра.

Взрыв лавы произошел из-за продолжающегося извержения вулкана Килауэа, который "проснулся" еще 3 мая. В результате природного явления уничтожено более 700 домов, гавайские деревни теперь не узнать. Пострадали леса, автомобильные трассы, водоемы.

Извержение привело к выбросу драгоценных камней оливин, которые местные жители находят на улицах и пляжах.