На жителей Гавайев обрушился дождь из драгоценных камней
15 июня 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Извержение вот уже пятую неделю вулкана Килауэа на Большом острове Гавайи привело к выбросу драгоценных камней оливин, которые местные жители находят на улицах и пляжах.
Как пишут очевидцы в соцсетях, выпал целый дождь из этих зеленых, похожих на изумруд, камней. Они залегают в вулканических породах, извержение вулкана дало им "свободу".
Извержение происходило очень быстро и мощно, частички лавы успевали остыть в воздухе, что позволяло оливину кристаллизоваться отдельно, пишет Ридус.
Жертв извержения нет, лава уничтожила порядка 600 домов.
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