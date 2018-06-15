На жителей Гавайев обрушился дождь из драгоценных камней

Извержение вот уже пятую неделю вулкана Килауэа на Большом острове Гавайи привело к выбросу драгоценных камней оливин, которые местные жители находят на улицах и пляжах. В Гватемале 62 человека стали жертвами извержения вулкана

Как пишут очевидцы в соцсетях, выпал целый дождь из этих зеленых, похожих на изумруд, камней. Они залегают в вулканических породах, извержение вулкана дало им "свободу".

Извержение происходило очень быстро и мощно, частички лавы успевали остыть в воздухе, что позволяло оливину кристаллизоваться отдельно, пишет Ридус.

Жертв извержения нет, лава уничтожила порядка 600 домов.