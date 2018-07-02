На Кубани крыша дома убила пенсионера

Житель станицы Батуринской Краснодарского края погиб в результате падения крыши собственного дома, снесенной порывом шквалистого ветра, его супруга сейчас находится в больнице.

Трагедия произошла вечером 30 июня. 79-летний мужчина сидел со своей женой во дворе дома. Начался сильный град, в этот момент пожилые супруги находились под металлическим навесом. Массивные куски льда повредили конек крыши дома, он упал на навес, который рухнул на пенсионеров. Женщину с различными травмами доставили в больницу, ее супруг погиб на месте.

Напомним, вечером в субботу в нескольких районах края прошел сильный град и поднялся ветер. Стихия повалила деревья, разрушила тысячи крыш и обесточила более 16 тысяч домов. В нескольких районах Кубани был введен режим ЧС. От стихии пострадало 50 тысяч гектаров земли. Жителям Краснодарского края, пострадавшим от непогоды, выплатят компенсации.