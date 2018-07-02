В Псковской области сгорела усадьба Строгановых 19 века

В деревне Волышово Порховского района Псковской области сгорела усадьба Васильчиковых-Строгановых, построенная в XIX веке. По предварительной информации, огонь шел с крыши - кровля сгорела по всей площади.

В настоящее время усадьба, имеющая более чем двухвековую историю, находится в аварийном состоянии. Зданиям необходим ремонт, консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка. Скорее всего, это был поджог, так как проблем с электрикой быть не может, ее там просто нет, а самовозгорание в такую погоду исключено.

Ущерб, нанесенный постройкам усадьбы, оценит выехавшая на место пожара спецкомиссия комитета по охране объектов культурного наследия.

Ранее реставрацией усадьбы пытались заниматься и государственные, и частные фонды, в том числе с иностранной поддержкой, но пока всё никак, хотя усадьба Строгановых в Волышево является охраняемым объектом культурного наследия и входит в Серебряное кольцо России.