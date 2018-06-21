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В Санкт-Петербурге автомобиль подпрыгнул на открытом люке и упал в реку

21 июня 2018, 11:13 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Санкт-Петербурге автомобиль подпрыгнул на открытом люке и упал в реку
фото: globallookpress.com

Рано утром в четверг, 21 июня, в Санкт-Петербурге случилось происшествие с участием автомобиля. Согласно последней информации, машина подпрыгнула на открытом люке и улетела прямо в реку Охту.

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Ребенок погиб в Саратове, провалившись в канализационный люк

Происшествие случилось сегодня на проспекте Шаумяна неподалеку от дома номер 8. Согласно последней информации портала "Росбалт", автомобиль проломил забор, а затем упал в воду.

Очевидцы сообщили, что транспортное средство полностью погрузилось в реку примерно за 20 секунд. Водителю удалось оперативно выбраться из салона машины. Из воды человека достал катер, который проходил мимо. Устанавливается, по какой причине люк на дороге не был закрыт крышкой.

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