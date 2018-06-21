На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, есть погибшие

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, в ходе которого погибли и пострадали люди. Соответствующую информацию утром в четверг, 21 июня, предоставили в экстренных службах столицы.

Согласно последним сообщениям, в результате аварии с участием пяти автомобилей погибли три человека, а травмы получили еще двое – они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Как отмечает kp.ru, одного из пострадавших зажало в машине, вследствие чего ему потребовалась помощь спасателей.

Очевидцы утверждают, что водитель одной из иномарок не смог справиться с управлением, вследствие чего машина врезалась в микроавтобус соцпомощи. При ударе через лобовые стекла обоих автомобилей вылетело по одному человеку, которые скончались на месте. Еще одна машина в результате случившегося загорелась – в ней также погиб человек, уточняет телеканал РЕН ТВ.