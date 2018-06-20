На Красной площади за запуск дрона задержан болельщик из Австралии
20 июня 2018, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве задержали жителя Австралии за запуск квадрокоптера на Красной площади. Он специально приехал на чемпионат мира. Позднее его отпустили, дрон изъяли. Ему грозит административный штраф до 5 тыс. рублей.
В отношении австралийца составлен материал по статье "Нарушение правил использования воздушного пространства".
Запуск беспилотников над Красной площадью в Москве запрещен спецслужбами по соображениям безопасности.
Ранее болельщица из Лимы, приехавшая два дня назад в Россию на чемпионат мира по футболу, была задержана на Красной площади сотрудниками полиции за карманную кражу. Она заключена под стражу на два месяца.
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