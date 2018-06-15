Болельщица из Перу арестована за карманную кражу в Москве
15 июня 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Болельщица из Лимы, приехавшая два дня назад в Россию на чемпионат мира по футболу, была задержана на Красной площади сотрудниками полиции за карманную кражу. Она заключена под стражу на два месяца.
В Перу женщина занималась торговлей, дома ее ждут 17-летняя дочь и мама. Она планировала посетить матч Перу-Дания в Саранске 17 июня.
13 июня болельщица похитила на Манежной площади из рюкзака таиландки кошелек с 20 тыс. рублей. В настоящий момент перуанка находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.
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