Болельщица из Перу арестована за карманную кражу в Москве

Болельщица из Лимы, приехавшая два дня назад в Россию на чемпионат мира по футболу, была задержана на Красной площади сотрудниками полиции за карманную кражу. Она заключена под стражу на два месяца.

В Перу женщина занималась торговлей, дома ее ждут 17-летняя дочь и мама. Она планировала посетить матч Перу-Дания в Саранске 17 июня.

13 июня болельщица похитила на Манежной площади из рюкзака таиландки кошелек с 20 тыс. рублей. В настоящий момент перуанка находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.