//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Альбина Джанабаева опубликовала фото в алом купальнике
- Новый снимок Леры Кудрявцевой заставил фанатов сомневаться в ее беременности
- Ноги Аллы Пугачевой, облаченной в молодежный наряд, поразили поклонников
- Певец Рома Жуков сообщил, почему бросил супругу с шестью детьми
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
Рабочие спилили балконы в историческом здании Москвы
19 июня 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из знаменитых исторических зданий Москвы, у одной из жительниц при ремонте дома рабочие спилили балкон. Это произошло после того, как дом восстанавливали уже почти год и ремонт шел к завершению.
Рабочие заявили владелице квартиры, что будут срезать балкон. И не смотря на то, что в УК успокоили жительницу тем, что это скорее какое-то недоразумение, через несколько дней балкон срезали окончательно. После чего в управляющей компании некоторое время не отвечали. А когда ответили, то сообщили, что балкон восстановят после чемпионата мира по футболу.
В итоге дом из архитектурного ансамбля, образующего юго-западные ворота города, лишился всех шести балконов. Собственница квартиры, которая живет в этом доме уже 20 лет, сомневается в том, что сделать новый балкон будет возможным, поскольку рабочие срезали все металлические рельсы, которые уходили в стену дома, сообщает сайт Ридус.
Сама управляющая компания уверяет, что ликвидация балконов была запланирована из-за их аварийного состояния.
Отметим, что согласно уверениям УК, балконы будут сделаны согласно проектному решению. Существуют пустоты, в которых заложены двутавры, на которых держался балкон и железная коробка. Все будет восстанавливаться в том же виде, в котором было.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Киевский чиновник объявил дату возобновления полномасштабной войны в Донбассе
В США в свой день рождения скончался всемирно известный рэпер
//Спорт
Премьер Польши назвал условие для посещения России в рамках ЧМ-2018
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
//Общество
//Политика
Кирилла Вышинского переведут в киевское СИЗО для встречи с Москальковой
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
Футбольные фанаты из Бразилии в перерывах между матчами посетили Крым
//Общество
//Новости Redtram
Новый снимок Леры Кудрявцевой заставил фанатов сомневаться в ее беременности
//Общество
//Общество
Ноги Аллы Пугачевой, облаченной в молодежный наряд, поразили поклонников
//В мире
СМИ рассказали о планах Украины наладить поставки оружия исламским террористам
//В мире
//В мире
Законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда внесен в Верховную раду
//В мире
//В мире
Пушков высказался о возможном отказе России от Крыма: Кравчук размечтался
В Новосибирске посетители парка аттракционов пять минут висели вниз головой
//Общество
В Крыму высказались насчет слов экс-президента Украины о возврате полуострова
//В мире
Воюющие против ДНР украинские военные побросали свои позиции под Докучаевском
//В мире
//Общество