Рабочие спилили балконы в историческом здании Москвы

В одном из знаменитых исторических зданий Москвы, у одной из жительниц при ремонте дома рабочие спилили балкон. Это произошло после того, как дом восстанавливали уже почти год и ремонт шел к завершению.

Рабочие заявили владелице квартиры, что будут срезать балкон. И не смотря на то, что в УК успокоили жительницу тем, что это скорее какое-то недоразумение, через несколько дней балкон срезали окончательно. После чего в управляющей компании некоторое время не отвечали. А когда ответили, то сообщили, что балкон восстановят после чемпионата мира по футболу.

В итоге дом из архитектурного ансамбля, образующего юго-западные ворота города, лишился всех шести балконов. Собственница квартиры, которая живет в этом доме уже 20 лет, сомневается в том, что сделать новый балкон будет возможным, поскольку рабочие срезали все металлические рельсы, которые уходили в стену дома, сообщает сайт Ридус.

Сама управляющая компания уверяет, что ликвидация балконов была запланирована из-за их аварийного состояния.

Отметим, что согласно уверениям УК, балконы будут сделаны согласно проектному решению. Существуют пустоты, в которых заложены двутавры, на которых держался балкон и железная коробка. Все будет восстанавливаться в том же виде, в котором было.