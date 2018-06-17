Водитель такси, наехавший на туристов, оказался успешным спортсменом-бойцом

В прошлом году Чынгыз Анарбек уулу стал бронзовым призером чемпионата мира по панкратиону в Сочи в весовой категории 66 килограммов. А вчера недалеко от Кремля такси, которым он управлял, влетело в толпу людей.

Тренер Тариэл Аттокуров рассказал, что Чынгыз тренировался в столичном спортивном клубе «Усман-Умар» и 10 мая участвовал в турнире в Кисловодске, где дошел до полуфинала. Прежде гражданин Киргизии работал шеф-поваром. У него двое детей, которые живут в Бишкеке с бабушкой и дедушкой. Чынгыз с супругой зарабатывают деньги в России.

Ранее водитель такси, 28-летний уроженец Киргизии, сообщил, что заснул за рулём и непроизвольно нажал на газ. До ДТП таксист работал больше двух суток, отдыхал в автомобиле между заказами. По месту жительства Чынгыза Анарбек уулу в Москве проведен обыск.