Таксист, сбивший в Москве болельщиков из Мексики, уснул за рулем?

Водитель такси, 28-летний уроженец Киргизии, сообщил, что заснул за рулём и непроизвольно нажал на газ. До ДТП таксист работал больше двух суток, отдыхал в автомобиле между заказами.

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что взял на контроль ситуацию после наезда автомобиля «Яндекс.Такси» на болельщиков в центре Москвы. Об этом он написал в Твиттере.

Опубликовано видео наезда такси на пешеходов на Ильинке, в результате которого пострадали восемь человек.

Семь пострадавших при наезде такси на пешеходов в центре Москвы находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести, рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».