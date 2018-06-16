Таксист, сбивший в Москве болельщиков из Мексики, уснул за рулем?
16 июня 2018, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]
Водитель такси, 28-летний уроженец Киргизии, сообщил, что заснул за рулём и непроизвольно нажал на газ. До ДТП таксист работал больше двух суток, отдыхал в автомобиле между заказами.
Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что взял на контроль ситуацию после наезда автомобиля «Яндекс.Такси» на болельщиков в центре Москвы. Об этом он написал в Твиттере.
Опубликовано видео наезда такси на пешеходов на Ильинке, в результате которого пострадали восемь человек.
Семь пострадавших при наезде такси на пешеходов в центре Москвы находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести, рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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