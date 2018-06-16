Стало известно состояние пострадавших при наезде такси в Москве
16 июня 2018, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]
Семь пострадавших при наезде такси на пешеходов в центре Москвы находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести, рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.
Среди пострадавших два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинский гражданин, сообщает РИА Новости.
Водитель такси, совершивший наезд на пешеходов на улице Ильинка, заявил, что ДТП произошло непреднамеренно. Автомобилистов попросили объезжать участок ДТП, так как движение на прилегающих улицах осложнено.
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